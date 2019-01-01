مانشستر يونايتد

ليمينا يعترف باقترابه من مانشستر يونايتد

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Getty Images
ليمينا يرغب في ترك ساوثهامبتون وسط شائعات اهتمام مانشستر يونايتد به

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

اعترف ماريو ليمينا متوسط ميدان نادي ساوثهامبتون أنه مهتم بالفعل بالحديث عن رحيله عن صفوف الفريق تجاه أحد الكبار في إنجلترا.

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وكان ليمينا قد دخل قائمة اهتمامات آرسنال ومانشستر يونايتد منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.  

وحسب دايلي ميل فإن مانشستر يونايتد قد زاد من اهتمامه وبدأ بالتواصل رسميًا مع إدارة ساوثهامبتون من أجل التعاقد مع اللاعب.

وحول ذلك قال ليمينا إنه سعيد بذلك الأمر ولا يستطيع أن ينفي رغبته في ارتداء قميص مانشستر يونايتد مستقبلًا، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه لا يعلم شيئًا عما سيحدث.

وعانى ليمينا كثيرًا مع يوفنتوس من الأداء المثير للجدل والذي جعله محل سخرية جماهير البيانكونيري بعد أن كان أحد أهم المواهب الفرنسية على الإطلاق.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يبحث في الوقت الحالي عن لاعب وسط ملعب بعد رحيل نجمه أندير هيريرا إلى باريس سان جيرمان.

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