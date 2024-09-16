ابنة مودريتش.. جوهرة جديدة "على ريال مدريد" حمايتها!

"إنها جيدة للغاية"

سلط تقرير صحفي الضوء على "إيما" ابنة لوكا مودريتش، التي تلعب في فريق ريال مدريد سي إف، وهو أصغر فرق الفئات السنية للكرة النسائية.

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وكان لوكا قد صرح بأن إيما "ستكون أفضل من أبيها بالطبع"، بعد نهائي كأس الملك الذي أقيم عام 2023 في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، عنما احتفل معها باللقب على أرض الملعب.

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وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن إيما "الموهوبة للغاية"، لم تتمكن من الانضمام إلى أكاديمية لا فابريكا (أكاديمية الريال) حتى العام المقبل، لعدم وجود فريق من فئتها العمرية".

وقبل بضعة أشهر، سُئل مودريتش في مقابلة صحفية عما إذا كانت ابنته ستنضم إلى برشلونة، فأجاب: "إنها جيدة جدًا، وسعيدة للغاية في مدريد".

وحسب ريليفو، فقد شاركت إيما التي انتقلت مؤخرًا إلى كرة القدم (11 ضد 11) في بطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وأذهلت الحاضرين في المدرجات بمهاراتها، حتى إنها سجلت هدفًا، لتؤكد أن (ابن الوز عوّام)".

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وختمت: "بعد انضمام بنات كاسكيرو راؤول وروبرتو كارلوس إلى أكاديمية لا فابريكا، يقف ريال مدريد الآن أمام فرصة أخرى لإضافة جوهرة شابة تحمل الحمض النووي الملكي".