لماذا تم إيقاف مدحت شلبي عن التعليق؟ وماذا بدر منه في القمة الأخيرة؟

لم تتوقف الانتقادات عن إطالة المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي، بعد ما قام به خلال مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في الدوري المصري، والذي تسبب في غضب كبير تجاهه بالتحديد من جماهير الفارس الأبيض.

مدحت شلبي بجانب عمله كمعلق منذ سنوات عديدة فهو أحد أهم وجوه الإعلام الرياضي المصري في آخر عقدين، حيث عمل بمختلف القنوات ويصنف كأحد نخبة الإعلام في بلاد الفراعنة.

يلا جول (08) | إجابات سعودية غير متوقعة.. من أفضل ديربي عربي؟

وعلى الرغم من الإجماع حول تاريخه، إلا أن شلبي أثار موجة غضب كبرى داخل مصر ترتب عليها التحقيق معه ثم اتخاذ قرار انضباطي حازم ضده، فما هي القصة وما هي علاقتها بمباراة الأهلي والزمالك؟ جول يصحبكم في رحلة للكشف عن كل شيء.

ماذا حدث من مدحت شلبي في مباراة الأهلي والزمالك؟

كان مدحت شلبي معلقًا على مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر التاريخي بخمسة أهداف لثلاثة بستاد القاهرة الدولي.

وبعدما أحرز علي معلول الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء، قام مدحت شلبي بترديد عبارة "معلول حط الزغلول" وهو ما اعتبرته بعض الجماهير ذو دلالة غير اخلاقية لا تتناسب مع الروح الرياضية لكرة القدم.

هذا إلى جانب بعض التعليقات الأخرى على الأهلي وأداء الزمالك، إذ نُظر إلى شلبي باعتباره متحيزًا بدرجة كبيرة إلى النادي الأحمر، مما لا يتوافق مع ما هو معلن عن سياسة الحيادية في القنوات المصرية بين القطبين.

كيف تعاملت إدارة الزمالك مع ما حدث من مدحت شلبي؟

بعد المباراة، أصدر الزمالك بيانًا رسميًا أعلن خلاله عن تقديمه لشكوى إلى الجهات المعنية ضد مدحت شلبي بسبب تعليقه المتحيز وتعليقاته السلبية التي تنم عن عدم تمتعه بالحيادية اللازمة.

وبالفعل، تحركت إدارة حسين لبيب في هذا الاتجاه، وبناء عليه خضع المعلق الشهير إلى التحقيق من قبل نقابة الإعلاميين للبت في الأمر بصورة نهائية.

ماذا كان قرار نقابة الإعلاميين بشأن مدحت شلبي؟

أعلن نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، أنه تلقى اعتراضات كثيرة على طريقة تعليق مدحت شلبي على القمة من قبل عديد الأشخاص بعيدًا حتى عن نادي الزمالك، ووصل الأمر إلى انتقادات من متابعين من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن معلق قنوات أون سبورتس.

وبعد خضوع مدحت شلبي إلى التحقيق، استقرت النقابة على فرض عقوبة حظر تعليقه على مباريات كرة القدم حتى نهاية عام 2021.

حيثيات القرار قالت أن مدحت شلبي "خالف الفقرتين 2 و6، إذ تنص الفقرة رقم 2 على الالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة علي الاعتبارات المهنية والوطنية، وتنص الفقرة رقم 6 على الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية".

واعتبرت نقابة الإعلاميين أن المعلق ينبغي أن يكون "قدوة" حسنة وبعد الشكاوى المقدمة ضد مدحت شلبي، ارتأت أن طريقة تعليقه على المباراة خالفت كل الأعراف وانبغى عليها بناء على ذلك فرض قرار انضباطي قوي عليه.

ما هي سوابق مدحت شلبي المشابهة؟

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف مدحت شلبي عن التعليق، ففي شهر أغسطس الماضي تم إيقافه أيضًا بعدما تعرض لانتقادات كثيرة خلال تعليقه على مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري المصري على خلفية نعته لبعض الجماهير بالبلهاء.

هذا إلى جانب أن برنامجه الشهير "مساء الأنوار" أوقف أكثر من مرة في السابق لأسباب مشابهة أيضًا.

وفي مباراة القمة، تم التحقيق معه عام 2020 بسبب تعليقه أيضًا فيما وصف كالعادة بعدم الحياز مع تلفظه بألفاظ لا تليق.