إيقاف نجم مانشستر سيتي بعد اتهامه باغتصاب ثلاث فتيات

مانشستر سيتي قرر إيقاف لاعبه بعد توجيه اتهامات رسمية له بالاغتصاب.

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا إيقاف مدافعه بنجامين ميندي بعدما وجهت إليه الشرطة أربع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

وسيمثل لاعب منتخب فرنسا أمام محكمة تشيستر الابتدائية يوم الجمعة.

ماذا فعل بنجامين ميندي؟

حسب بيان الشرطة الإنجليزية، فإن ميندي متهم باغتصاب ثلاث فتيات، بالإضافة إلى تهمة اعتداء جنسي، وهو ما يمكن أن يقضي تمامًا على مسيرة اللاعب في حالة إدانته.

ماذا جاء في بيان الشرطة للإعلان عن قضية ميندي؟

قرار مانشستر سيتي بإيقاف مدافعه جاء بعد بيان من الشرطة الإنجليزية للإعلان عن توجيه اتهامات الاعتداء الجنسي إلى بنجامين ميندي.

شرطة شيشاير أصدرت بيانًا للإعلان عن الأمر جاء فيه: "فوضت دائرة الادعاء الملكية شرطة شيشاير بتوجيه الاتهام إلى رجل على صلة بمزاعم اعتداء جنسي".

وأضاف البيان: "بنجامين ميندي، 27 عامًا، متهم بأربع تهم اغتصاب، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، التهم تتعلق بثلاثة مشتكين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، ويزعم أنها حدثت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021".

وأكمل البيان: "ميندي تم وضعه في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في تشيستر يوم الجمعة 27 أغسطس".

وأردف: "دائرة الادعاء الملكية تود تذكير الجميع بأن الإجراءات الجنائية ضد ميندي حية، وأن له الحق في محاكمة عادلة".

واختتم بيان الشرطة الإنجليزية: "من المهم للغاية ألا يكون هناك إبلاغ أو تعليق أو مشاركة معلومات عبر الإنترنت يمكن أن تضر بأي شكل من الأشكال بالإجراءات الجارية".

ماذا جاء في بيان مانشستر سيتي؟

مانشستر سيتي رد سريعًا على بيان الشرطة الإنجليزية بإعلان إيقاف ميندي، في بيان رسمي مقتضب عبر موقعه على شبكة الإنترنت.

وجاء في بيان النادي: "يمكن لمانشستر سيتي تأكيد أنه عقب اتهامه من قبل الشرطة اليوم، تم إيقاف بنجامين ميندي على ذمة التحقيق".

واختتم اليبان: "الأمر يخضع لإجراءات قانونوية وبالتالي يتعذر على النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تكتمل هذه العملية".

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

اقرأ أيضًا