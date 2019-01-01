إيقاف مارسيلو في البرازيل وحرمانه من القيادة

ما سبب إيقاف مارسيلو في البرازيل؟

تعرض مارسيلو، لاعب ريال مدريد، للإيقاف في البرازيل بسبب رفضه الخضوع لتحليل الكحول أثناء القيادة.

مارسيلو لم ينضم لقائمة البرازيل في كوبا أمريكا لأسباب فنية ولكنّه يتواجد في وطنه لقضاء العطلة.

وذكرت صحيفة "أو جلوبو" أنّ مارسيلو تعرض للإيقاف والحرمان من القيادة لمدة عام في البرازيل بسبب انتهاء صلاحية رخصة القيادة.

كما دفع اللاعب غرامة وقدرها 600 يورو رغم رفضه الخضوع لاختبار الكشف عن الكحول في الدم.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مارسيلو للإيقاف، إذ سبق وواجه الأمر ذاته في مدريد عام 2013 ودفع غرامة قدره 6000 يورو.

ووصلت البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 12 عامًا لتنتظر المتأهل من بيرو وتشيلي.