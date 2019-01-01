استبعاد مارسيلو وفينيسيوس من قائمة البرازيل لكوبا أمريكا

مدرب المنتخب البرازيلي يعلن عن قائمة المنتخب لبطولة كوبا أمريكا ويستبعد ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ومارسيلو منها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة الفريق التي ستخوض مباريات بطولة كوبا أمريكا التي تقام الصيف المقبل في بلاده.

جاء هذا بحسب ما ذكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان نشره قبل قليل، وشهدت القائمة العديد من المفاجئات حيث تم استبعاد نجم ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيرو.

كما قام تيتي باستبعاد النجم الكبير مارسيلو ظهير ريال مدريد مفضلًا الثنائي فيليبي لويس وأليكس ساندرو عليه في القائمة.

مراسل صحفي عرض على لوكاس مورا مقطعًا لمعلقين من بلاده البرازيل على هدفه القاتل في شباك أياكس أمس.. وكان هذا رد فعله 😢pic.twitter.com/8OVm2cOH3J — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

وجاءت قائمة السيليساو كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون - إيدرسون - كاسيو.

الدفاع: ألفيس - فانجر - فيليبي لويس - أليكس ساندرو - ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ميراندا.

فيجو: فينيسيوس هو الهواء النقي في موسم ريال مدريد الفاسد

الوسط: كاسيميرو - فيرناندينيو - أرثور - الآن - باكيتا - كوتينيو.

الهجوم: نيمار - ريتشارليسون - نيريس - إيفرتون - فيرمينيو - جيسوس.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي سيخوض مباريات البطولة في المجموعة الأولى مع كل من بوليفيا وفينزويلا وبيرو