أتليتكو مدريد

إيقاف كيران تريبيير 10 أسابيع بسبب المراهنات

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Kieran Trippier Atletico Madrid 2019-20
Getty Images
المراهنات ما زالت موجودة في ملاعب أوروبا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف كيران تريبيير لمدة 10 أسابيع بسبب خرق قواعد المراهنات فيما يخص انتقاله من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد

وإلى جانب الإيقاف تم تغريم اللاعب 70 ألف جنيه استرليني، وبذلك سيغيب عن الروخيبلانكوس في 13 مباراة خلال هذه الفترة التم سيتم إيقافه خلالها. 

ووقع الخرق الذي اتهم به اللاعب في يوليو 2019، في الوقت الذي تم فيه انتقال الظهير الدولي الإنجليزي من توتنهام إلى أتلتيكو مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

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    لذلك لن يلعب لأتلتيكو حتى نهاية فبراير. وستكون العقوبة سارية اعتبارًا من اليوم وستكون مستمرة لمدة عشرة أسابيع قادمة. 

    وسيغيب نجم توتنهام السابق عن فريقه الحالي أتلتيكو مدريد في 11 مباراة على مستوى الدوري الإسباني الذي يتصدره الروخيبلانكوس في الوقت الحالي. 

    المباريات التي سيغيب عنها تريبيير في الدوري الإسباني ستكون أمام (خيتافي، ألافيس، أتليتيك بيلباو، إشبيلية، إيبار، فالنسيا، قادش، سيلتا فيجو، غرناطة، ليفانتي، وفياريال)

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    يذكر أنه منذ فترة طويلة لم يتم توقيع عقوبة مشابهة على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز أو الإسباني لسبب مشابه لما عوقب عليه تريبيير في الوقت الحالي. 

     

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