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إيفرتون يحسم موقفه من استعارة مالكوم

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المدرب البرتغالي ماركو سيلفا يعلق على التكهنات التي أثيرت حول انتقال الجناح البرازيلي مالكوم للتوفيز

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون، عن موقفه من استعارة الجناح البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة.

مالكوم انتقل للنادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه لم يحصل على فرصته الكاملة مع المدرب إرنستو فالفيردي.

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اللاعب ارتبط بالرحيل عن الفريق في شهر يناير الجاري، بحثاً عن فرصة إعارة حتى نهاية الموسم.

ومن ضمن الأندية التي أُشيع اهتمامها باللاعب إيفرتون، ولكن سيلفا كان له رأياً آخر.

وقال المدرب البرتغالي:"لا توجد أي فرصة في حدوث ذلك".

وأضاف:"لا يمكننا تغيير رأينا بخصوص الفريق وأسلوب لعبنا كل أسبوع مع الخسارة أو الفوز".

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وتابع:"أتفهم الوضع الحالي مع بداية السوق وانتشار التكهنات في كل مكان ولكن لا يوجد أي شيء جديد".

جدير بالذكر أن إيفرتون تعاقد مع المدافع الكولومبي ياري مينا من برشلونة الصيف الماضي، كما استعار أيضاً لاعب الوسط البرتغالي أندري جوميز.

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