إيفرتون وإنتر يتصارعان على ضم لاعب نابولي

جاتوزو ربما يكون السبب في خروج اللاعب

اقترب البرازيلي آلان ماركيز لوريرو لاعب نادي نابولي الإيطالي من مغادرة الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب العديد من التقارير الصحفية.

جاتوزو استبعد اللاعب من مباراة الفريق أمام كالياري في الدوري، بسبب عدم تدربه بالشكل الذي لا يليق على حسب وصف المدرب.

المدرب صرح في تصريحات للصحفيين على هامش مباراة كالياري: "إذا تدرب معنا بقوة ومستوى نأمله سيعود إذا لم يفعل هذا فسيظل في المنزل لا نريده وسط المجموعة".

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الخلاف بين اللاعب والمدرب جاء بسبب ذهابه مباشرة إلى غرف خلع الملابس بعد استبداله في مباراة فيرونتينا، مما جعل جاتوزو يغضب منه، ومن بعد هذا الموقف استبعده جاتوزو من مران الفريق منذ يومين بسبب أداءه السيء على حد وصف "كوريري ديلو سبورت الإيطالية".

اللاعب يعتبر مرشح بشكل كبير للانتقال إلى إيفرتون أو إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد المشاكل الجارية بينه وبين المدرب جاتوزو في الوقت الحالي.

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وتابعت الصحيفة: "أنطونيو كونتي يفضل مدرب إنتر يضع اللاعب على أول أولوياته الصيف المقبل، على الجانب الأخر كارلو أنشيلوتي كان يعتبره أهم لاعبيه في إيفرتون".

ورفض نادي نابولي عرضًا ضخمًا من باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، حيث عرض عليه حوالي 75 مليون يورو، لكن الصحيفة أكدت أنه بات من غير المرجح أن يتلقى النادي الإيطالي عرضًا مشابهًا هذا الصيف.

آلان شارك في 21 مباراة سجل هدفا وحيداً وصنع هدفاً آخر، بواقع 14 لقاء في الدوري الإيطالي و5 لقاءات في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس إيطاليا.