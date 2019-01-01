إيفرتون: أردنا تعويض الجمهور عن التعادل مع فينزويلا

تعرف على تصريحات إيفرتون عقب فوز البرازيل على بيرو

أكد إيفرتون سواريس، لاعب منتخب البرازيل، أنّ السيليساو كان يهدف لإرضاء الجمهور بالفوز على بيرو بعد التعادل مع فنزويلا.

البرازيل انتصرت بخماسية نظيفة أمام بيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال صاحب الـ 23 عامًا في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أننا حققنا إيقاعًا جيدًا وجئنا بعد تعادل ولكننا لعبنا بصورة مميزة والنتيجة تعبر عن أداء الفريق".

وتابع: "دخلنا اللقاء بتركيز عالي وكنا نمتلك فرصًا كثيرة في المواجهة وعلى استعداد للفوز".

واختتم: "هدفنا أن نقدم كل ما لدينا في كل مباراة لإرضاء وإسعاد جمهور البرازيل وحلمنا هو تحقيق البطولة".

جدير بالذكر أنّ البرازيل ضمنت التواجد في ربع نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على بيرو وصدارة المجموعة الأولى.

وقد يواجه السيليساو نظيره الأرجنتيني في ربع النهائي حال تمكن التانجو من التأهل كأفضل مركز ثالث.