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فيديو | ألفيس أكبر برازيلي يسجل في كوبا أمريكا

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Getty
رقم خاص لألفيس في كوبا أمريكا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصبح داني ألفيس، قائد منتخب البرازيل، أكبر لاعب يسجل في تاريخ السيليساو بكوبا أمريكا بعد هدفه أمام بيرو.

ألفيس أحرز الهدف الرابع للبرازيل أمام بيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

ويعد لاعب باريس سان جيرمان أكبر من سجل للبرازيل في تاريخ كوبا أمريكا - على الأقل في آخر 96 عامًا - بعمر 36 عامًا و47 يومًا.

ويمتلك ألفيس 8 أهداف دولية في 112 مباراة لعبها بقميص البرازيل في جميع البطولات.

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جدير بالذكر أنّ البرازيل ضمنت التواجد في ربع نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على بيرو وصدارة المجموعة الأولى.

وقد يواجه السيليساو نظيره الأرجنتيني في ربع النهائي حال تمكن التانجو من التأهل كأفضل مركز ثالث.

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