إيفرا: وكيلي جعلني أشك في فكرة الانضمام لمانشستر يونايتد

باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد المعتزل يكشف في تصريحات صحفية عن صعوبات قابلها في بداية مشواره مع الشياطين الحمر.

كشف النجم الفرنسي باتريس إيفرا لاعب فريق مانشستر يونايتد عن تفاصيل جديدة حول بداية مشواره رفقة الشياطين الحمر وصعوبات واجهها مع السير أليكس فيرجسون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيفرا وأكد خلالها أن أول مباراة كانت صعبة للغاية بالنسبة له لأنها كانت مواجهة ديربي ولها ظروفًا خاصة.

وقال إيفرا: "عندما لعبت أول مباراة لي مع مانشستر يونايتد كنت أعاني من بعض المشاكل الصحية بسبب وجبة تناولتها قبل المواجهة، وكنت سأذهب للسير أليكس فيرجسون حتى أخبره أنني لا أستطيع اللعب لكنني تراجعت حتى لا يظن أنني ليس اللاعب المناسب للديربي".

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وأضاف: "لعبت تلك المباراة أساسيًا لكن السير أليكس فيرجسون قام باستبدالي بعد ٤٥ دقيقة وأخبرني أن أجلس وأشاهد كرة القدم الإنجليزية حتى أتعلم".

وأكمل: "حتى أن وكيلي قال لي أن الانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد كان قرارًا خاطئًا لكنني كنت قويًا على المستوى الذهني حتى أثبت خطأ الجميع".

جدير بالذكر أن تاريخ إيفرا في صفوف مانشستر يونايتد امتد لسنوات طويلة حصل خلالها على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عدة مرات.