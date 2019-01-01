وودوارد: أنا الرجل المناسب لمانشستر يونايتد!

تصريح مثير للجدل..

عاد إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد ليؤكد أنه الرجل المناسب لقيادة المانيو للعودة إلى الطريق الصحيح رغم الانتقادات التي لا تتوقف ضده.

ويسود شعور بعدم الرضا داخل جماهير مانشستر يونايتد عن ما آلت إليه الأمور منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون، وترى الأغلبية أن المتسبب الرئيسي في وضع النادي الحالي هو إد وودوارد الذي ليس مؤهلًا لشغل منصب له علاقة بالكرة لا الاقتصاد بهذا الحجم.

وودوارد: مانشستر يونايتد ليس للبيع

الشياطين الحمر كانوا قد تعادلوا مع ليفربول بهدف لكل منهما في قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، وعقب المباراة تحدت وودوارد بثقة كبيرة عن إمكاناته.

المحاور سأل وودوارد عن ما إذا كان الرجل المناسب، فكان رده "نعم، أنا الرجل المناسب."

ثم تابع "أنا أفهم ما تتطلبه هذه الوظيفة، ولكنني لا أريد أن أكون مشهورًا ولا استطيع أن أكون صديقًا للاعبين."

وأتم "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل العودة لتحقيق لقب البريميرليج، نحن لسنا ناجحين ما لم نحققه، المركز الثاني ليس بنجاح، التتويج هو النجاح."

يذكر أن مانشستر يونايتد منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون اكتفى بتحقيق كأس الرابطة وكأس كاراباو والدوري الأوروبي، وأفضل مركز وصل له في البريميرليج كان المركز الثاني بقيادة جوزيه مورينيو قبل موسمين.