إيفان بيريشيتش يضغط على إنتر لينضم لأرسنال

النجم الكرواتي إيفان بيريشيتش يضغط على إدارة إنتر الإيطالي من أجل السماح له بالانتقال لصفوف أرسنال الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش نجم فريق إنتر يضغط في الوقت الحالي على إدارة فريقه لإتمام صفقة انتقاله لأرسنال الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب لم يتدرب بشكل جيد بالأمس استعدادًا لمباراة فريقه اليوم.

وأبدى فريق أرسنال رغبة في الحصول على خدمات النجم الكرواتي التي قادم منتخب بلاده لنهائي كأس العالم الأخيرة في روسيا في فترة إعارة.

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ويرفض إنتر بشكل قطعي فكرة الإعارة ويسعى لبيع اللاعب بشكل نهائي، ولن يقبل بقيمة مادية تقل عن 35 مليون يورو ثمنًا لنجمه الكرواتي.

وسيغيب اللاعب بحسب ما ذكرت الصحيفة عن مواجهة اليوم في الدوري الإيطالي بين إنتر وتورينو والتي تقام على ملعب الأخير، ومن المتوقع أن يتواجد على مقاعد الاحتياط.

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جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 30 عامًا لديه تعاقدًا مستمرًا مع فريق إنتر لن ينتهي سوى بنهاية موسم 2021 – 2022.