إيسكو ينفجر غضباً بسبب معاملة زيدان

النجم الإسباني خارج الحسابات

كشفت لقطات تلفازية عن غضب كبير من قبل إيسكو، صانع ألعاب ريال مدريد، بسبب غيابه عن المشاركة بشكل أساسي، وتوجيهه انتقادات للمدير الفني زين الدين زيدان بسبب الوضع الراهن.

إيسكو هذا الموسم لعب أربع مباريات فقط، ولم يشترك في الانتصار الأخير للنادي الملكي السبت في الكلاسيكو لحساب الدوري.

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وشوهد إيسكو عبر كاميرات "إلبارتيدازو" على قناة "موفيستار" وهو يقول لبقية اللاعبين على دكة البدلاء: "إذا أشركني يقوم بإخراجي في الدقيقة 50 أو 60، أو حتى بين الشوطين".

وأضاف: "وإذا قرر إشراكي كبديل يشركنني في الدقيقة الثماني".

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وعانى صانع الألعاب الدولي الإسباني من إصابة على مستوى الكاحل خلال الأشهر الماضية أثرت على مستواه ومشاركاته بشكل دائم مع الميرينجي.

ويفضل زيدان الاعتماد على كريم بنزيمة وبجواره ثنائي من فينيسيوس جونيور، رودريجو، أو ماركو أسينسيو، في ظل كثرة الحلول المتاحة على دكة البدلاء.

ولم يلعب إيسكو مباراتين على التوالي رفقة ريال مدريد منذ ثلاث سنوات، وخلال تلك الفترة لعب فقط ست مباريات كاملة دون أن يقع استبداله.