مودريتش: لن أكرر تجربة بيل والكرة الذهبية لم تفسد صداقتي مع رونالدو

ويكشف عن مدربه المفضل..

يُدرك لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، أنه تقدم في العمر مما يُصعب مهمته في الاستمرار بالنادي الملكي طويلًا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن عودته لتوتنهام غير واردة.

عقد الدولي الكرواتي في سانتياجو برنابيو ينتهي بنهاية هذا الموسم، وقد بلغ الخامسة والثلاثين من عمره ولم تحسم إدارة فلورنتينو بيريز قرارها بشأن منحه عقد جديد أم إنهاء خدمته في العاصمة الإسبانية.

البعض تنبأ بأن يُكرر مودريتش ما فعله زميله السابق جاريث بيل بأن يعود مرة أخرى للعب في توتنهام، غير أن الكرواتي استبعد الأمر وشدد على عدم حدوث أي شرخ في العلاقة مع مدريد حتى لو اتفق الجميع على رحيله.

المزيد من الفرق

مودريتش في حوار مطول قال في هذا الصدد "أنا كبير جدًا في العمر لأعود إلى توتنهام، لا يزال عقدي ممتد هذا العام في ريال مدريد وبعدها سنرى ما سيحدث".

"أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار بلعب كرة القدم لبضع سنوات أخرى، لكن أين؟ سوف نرى. بصراحة لم أفكر كثيرًا في ذلك، أنا أركز على ريال مدريد والأشياء التي يمكنني أن أحققها هذا الموسم."

وتابع "هذا هو هدفي الوحيد، بعد ذلك سأجلس مع الإدارة وسنجد الحل المناسب للجميع، أمضيت ثمانية مواسم هنا وكانوا رائعين، كما أقمت علاقات رائعة مع الجميع في النادي. مهما حدث، لن تكون هناك مشكلة".

أخيرًا.. هازارد يُزيِّن قائمة ريال مدريد استعدادًا لمونشنجلادباخ

وتمكن مودريتش من تحقيق الكرة الذهبية في عام 2018 بعد تألقه كثيرًا مع الريال إلى جانب الوصول لنهائي كأس العالم، وأتى ذلك بعد أشهر قليلة من مغادرة كريستيانو رونالدو لصفوف الميرينجي.

لكن رغم ذلك، كان الدون أحد المهنئين لمودريتش بهذا الإنجاز، وكشف اللاعب ذلك بقوله "نعم، كنا لا نزال على اتصال وعندما فزت بها كتب لي، وحتى يومنا هنا لا نزال على اتصال".

"عندما يرسل لك شخص مثله رسالة لتهنئتك فهذا يعني الكثير لأنه يعرف ما هو الفوز، فقد فعل ذلك عدة مرات. اللعب مع رونالدو كان مذهلًا، إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، لقد كان قائدًا ومحفزًا لنا وأراد الجميع أن يبذل كل جهده في كل مباراة."

ولعب مودريتش تحت قيادة عدد من المدربين في مدريد، أولهم كان من جلبه إلى الريال جوزيه مورينيو، إلى جانب كارلو أنشيلوتي ورافاييل بينيتيز وزين الدين زيدان وجولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، وقد كشف صاحب الـ35 عامًا عن مدربه المفضل من بينهم.

"لقد لعبت مع مدربين رائعين، لقد ساعدني الجميع على التطور كلاعب، لكن إذا جعلتني أختار واحدًا من بينهم، فسأبقى مع زيدان."

وأتم "علاقتي به أكثر خصوصية من أي علاقة بمدرب آخر، لقد فزنا بالعديد من الألقاب معًا في ريال مدريد وأظن أنه تمكن من إخراج أفضل ما لديّ من إمكانيات".

الجدير بالذكر أن مودريتش حقق أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد، واعتبر أن العاشرة كانت الأغلى من بينهم، كما فاز بلقبين من الدوري الإسباني وكسر هيمنة رونالدو وليونيل ميسي على الكرة الذهبية.