إيسكو يسخر من محاولات برشلونة لضم نيمار

وسط الشائعات المنتشرة حول تصدر ريال لسباق ضم المهاجم البرازيلي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أثار صانع الألعاب الإسباني إيسكو، حالة من الجدل على موقع "إنستجرام"، بسبب المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

من المعروف أن نيمار يبدو في طريقه نحو الرحيل عن باريس، والانتقال لبرشلونة أو غريمه التقليدي ريال مدريد.

الأمور تسير بشكل أكبر نحو ريال الأيام القليلة الماضية، نظراً للصعوبات الكبيرة التي يواجهها برشلونة في الصفقة.

إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشرت فيديو ساخر من محاولات برشلونة الفاشلة لضم نيمار حتى الآن.

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وما لفت المتابعين أن إيسكو قام بعمل إعجاب على هذا الفيديو، ليثير غضب مشجعي الفريق الكتالوني.

يذكر أن آخر التقارير أكدت تقديم ريال لعرض قيمته 100 مليون يورو، بالإضافة لكيلور نافاس، خاميس رودريجيز وجاريث بيل، ولكنه قوبل بالرفض مع استمرار المفاوضات.