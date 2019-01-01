صفقة رباعية تبادلية بين روما ويوفنتوس

روجاني ليس الاسم الوحيد المطروح

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير عن توسع الصفقة المتوقعة بين يوفنتوس وروما بخصوص دانييلي روجاني لتشمل ثلاثة لاعبين آخرين من الناديين.

وكثف روما من جهوده في الأيام الماضية من أجل حسم التعاقد مع مدافع يوفنتوس الدولي الإيطالي روجاني لتدعيم خطه الخلفي.

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وقالت "لاجازيتا" إن روما طلب من يوفنتوس لاعباً آخراً هو باولو جوزي، مدافع فريق الشباب، والذي شارك مع الفريق الأول بنهاية الموسم الماضي.

ومن الجانب الآخر، يطلب يوفنتوس من روما الثنائي الشاب أليسيو ريكاردي وزان سيلار، بالإضافة للمبلغ المالي المتفق عليه بين الطرفين.

وتشير وسائل الإعلام أن قيمة الصفقة ستكون في حدود 20-25 مليون يورو، بالإضافة للأسماء الشابة المطروحة.

ويفتتح يوفنتوس موسمه رسمياً السبت المقبل عندما يحل ضيفاً على بارما في افتتاح الدوري الإيطالي.