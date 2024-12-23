هل يرحل؟

تتواصل التكهنات بشأن مصير داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، الذي يرتبط بالعودة إلى فريقه السابق ريال بيتيس، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعانى سيبايوس لإقناع المدرب كارلو أنشيلوتي بقدراته في بداية الموسم، لكنه حصل على الفرصة في المباريات الأخيرة، وقدم مستويات مميزة، ما أعاد الحديث عن إمكانية استمراره في النادي الملكي.

وقال إيسكو، العائد مؤخرًا إلى تشكيلة بيتيس بعد غياب طويل بسبب الإصابة، في تصريح لشبكة "دازن": "لنر ما إذا كان سيأتي قريبًا، لقد جعل من نفسه (صعب المنال)، ذلك الأحمق".

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وكان سيبايوس قد فتح باب الأمل لجماهير بيتيس بشأن العودة مرة أخرى (بعد الرحيل إلى ريال مدريد في 2017)، حين علق على صورة عيد الميلاد التي جمعت المدرب مانويل بيليجريني مع إيسكو وفيتور روكي، مازحًا بأنه "ينقص واحد فقط للعودة في عيد الميلاد".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مهمة بيتيس في استعادة سيبايوس لن تكون سهلة في الميركاتو الشتوي، لذا يفكر النادي أكثر في إمكانية ضمه بنهاية الموسم الجاري.