حارس جوارديولا "صانع أهداف".. رقم تاريخي لإيدرسون في الدوري الإنجليزي!

ماذا فعل الحارس البرازيلي؟

ساهم البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي في فوز فريقه على حساب تشيلسي مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق السيتي الفوز بنتيجة 3-1 على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 23 من البريميرليج.

وقدم إيدرسون التمريرة الحاسمة في هدف تقدم مانشستر سيتي (2-1)، حيث أرسل تمريرة طويلة استغلها إرلينج هالاند وأودعها الشباك بمهارة عالية.

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وحسب شبكة أوبتا للإحصاءات فقد أصبح لدى إيدرسون 5 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر عدد من التمريرات الحاسمة لحارس مرمى في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع بول روبنسون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس بـ40 نقطة.