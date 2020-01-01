إيجالو يرفض الحديث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد

اللاعب النيجيري يرى أن الوقت غير مناسب لمناقشة تلك الأمور

رفض الدولي النيجيري أوديون إيجالو مناقشة مستقبله رفقة مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

إيجالو كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة من فريق شانجهاي شينهوا الصيني لمدة 6 أشهر.

اللاعب النيجيري البالغ من العمر 30 عاماً سجل 3 أهداف من 4 مباريات شارك فيها اللاعب منذ قدومه.

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الاتحاد الإنجليزي أعلن في وقت سابق أن مباريات الدوري ستظل متوقفة حتى يوم 30 أبريل مما يعني أنه لن يبقى سوى شهر في إعارة إيجالو مع يونايتد ليلعب فيه في حال عودة المسابقات من الأساس في موعدها الرئيسي.

واعتبر إيجالو حسبما أفادت "ذا صن"، أن المباراة الأهم في الوقت الحالي هي الحفاظ على حياة الناس وسلامتهم ولا شيء آخر.

وأضاف: " لا يمكنك وضع كرة القدم قبل التحديات الصحية، ما يهم الآن هو الحفاظ على سلامتك والدعاء من أجل أولئك الذين يكافحون مع الفيروس للتعافي بشكل كامل".

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واختتم: "هذا تذكير آخر لنا لمشاركة الحب في هذا العالم عليك أن تستمر في إظهار اللطف مع الجميع لأن الكل في مركب واحدة".

مانشستر يونايتد لم يضع في عقد إيجالو بنداً للشراء بسبب ارتفاع الراتب الذي يتقاضاه اللاعب رفقة الفريق الصيني والمقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.