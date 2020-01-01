مانشستر يونايتد يبدأ التحرك لإنهاء أول صفقاته الصيفية

ولكن هل يوافق نادي اللاعب على تركه؟

تداولت تقارير من الصحف الإنجليزية أن مسؤولي مانشستر يونايتد قد التقوا بممثلي توماس ليمار، لاعب أتلتيكو مدريد، من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفشل ليمار على مدار آخر موسمين في إثبات قدراته مع الروخيبلانكوس، ليكون حبيسًا لدكة البدلاء بصورة شبه دائمة، ولكن رغم ذلك، لا يزال يحظى ببعض الثقة والدعم من دييجو سيميوني والإدارة الإسبانية للأتليتي.

وبحسب التقارير، فإن مانشستر يونايتد دائمًا ما كان مهتمًا بالتعاقد مع ليمار منذ أن كان في موناكو وقبل أن ينضم لأتلتيكو، ويريد في الوقت الراهن استغلال وضع اللاعب من أجل جلبه إلى الأولد ترافورد.

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ليمار لم ينجح في التكيف مع خطط سيميوني رغم وجوده لمدة عامين في واندا ميتروبوليتانو مما جعله يعيش فترة غير سعيدة في مدريد ويسعى إلى نقطة انطلاق جديدة في مسيرته الكروية.

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اليونايتد قد يكون بيئة مناسبة للغاية لصاحب الـ24 عامًا، فالنادي الإنجليزي يبحث عن جودة عالية في الوقت الراهن لتعويض إخفاقات السنوات الماضية، وقد يكون التعاقد مع ليمار مناسبًا للاستراتيجية الموضوعة من جانب أولي جونار سولشاير حاليًا.

أتلتيكو مدريد لن يقف حائلًا أمام رحيل ليمار، لكن يبقى شرطهم الوحيد هو استرداد القيمة العالية التي دُفعِت في الدولي الفرنسي في صيف 2018 وإلا فإن الاستمرار أفضل من هذه الخسارة الاقتصادية.

70 مليون يورو هو الرقم الذي انتصر به الأتليتي على كافة منافسيه وظفر بليمار به منذ عامين، وهو الرقم نفسه الذي رفضت كل الأندية المهتمة باللاعب في الشتاء الماضي دفعه وعلى رأسها بايرن ميونخ وتوتنهام.

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية لا يزال من غير المعلوم إذا ما سيفتح في موعده أو سيتم تأجيله بعد توقف الدوريات لتفشي فيروس كورونا وضلوع أغلب الاتحادات لإكمال الموسم في يونيو المقبل.