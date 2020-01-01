إيجالو: سأضحي بدمي من أجل مانشستر يونايتد

الدولي النيجيري يلهب حماس مشجعي مانشستر يونايتد

ألهب الوافد الجديد على مانشستر يونايتد أوديون إيجالو حماس مشجعي النادي، بتصريحات عاطفية، تعهد خلالها بالتضحية ولو بالدم من أجل مساعدة النادي على تحقيق أهدافه.

وجاء النيجيري البالغ من العمر 30 عامًا إلى معقل الشياطين الحمر هذا الشتاء، قادمًا من شينجي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسجل حضوره الأول بالقميص الأحمر بمشاركته كبديل في مباراة الفوز على تشيلسي، قبل أن يفتتح أهدافه مع الفريق في الفوز العريض الذي تحقق على حساب كلوب بروج بخماسية نظيفة في الدوري الأوروبي مساء الخميس الماضي.

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وقبل مواجهة إيفرتون اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال إيجالو لموقع مانشستر يونايتد الرسمي "بالطبع. هذا ما أعمل من أجله وحلمت به منذ أن كنت طفلاً، وها هو الآن في يدي، لذلك يجب أن أقاتل من أجل ذلك، وسأقدم دمي للحصول عليه".

وأضاف "ما زلت أعمل بجد في كل حصة تدريبية وأقوم كذلك بعمل إضافي للتأكد من وصولي إلى أفضل مستوى، وعندما يأتي دوري سأبذل كل جهدي".

وعن استقبال اللاعبين له، قال "كان أمرًا رائعًا اللاعبون جميعهم شباب رائعون، وغرفة خلع الملابس سعيدة، والمدرب والجميع من حولي يجعلوني أشعر وكأنني في المنزل، أنا أستمتع حقًا بوقتي مع الفريق".

في الوقت ذاته، أشاد بالفريق قائلاً "لدينا ما يكفي من الجودة في الفريق، مارسيال في أفضل حالاته ولا يتوقف عن التسجيل، وبرونو في حالة جيدة ونفس الأمر ينطبق على جيمس، وبوجه عام الجميع بداية من الحارس لآخر مهاجم يعملون بجد، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للفريق".

وأضاف "نحتاج إلى مواصلة الزخم والاستمرار في الفوز بالمباريات والقتال في كل مباراة ، للتأكد من حصولنا على أهدافنا في نهاية الموسم ".

وختم بالحديث عن ذكرياته على ملعب جوديسون بارك، الذي شهد توقيعه على أول هدف في مسيرته في البريميرليج مع ناديه الأسبق واتفورد، حيث قال "انتهت 2-2، وكانت مباراتي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وآنذاك سجلت هدفًا وكنت سعيدًا، وإذا أتيحت لي الفرصة مرة أخرى سأكون سعيدًا".

وتبدو فرص إيجالو قوية في المشاركة أمام التوفيز، في ظل خروج ماركوس راشفورد من حسابات أولي جونار سولشاير لفترة طويلة، فضلاً عن معاناة مارسيال مع إصابة طفيفة تعرض لها الأسبوع الماضي.