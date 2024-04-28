المدير الرياضي لبايرن ميونخ: ميزتنا أمام آرسنال تختفي في مواجهة ريال مدريد!

"الفرصة 50-50"

يرى ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن فريقه يفقد الميزة التي أهلته على حساب آرسنال (3-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عند ملاقاة ريال مدريد في نصف النهائي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على البايرن في ملعب أليانز أرينا، يوم الثلاثاء المقبل، بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تجاوز الملكي عقبة مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

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وقال إيبرل، في تصرحات صحفية قبل القمة المرتقبة: "كان الفارق في مباراة آرسنال هو أننا ربما كنا أكثر خبرة [في دوري أبطال أوروبا)".

وختم: "مع ريال مدريد، ستختفي هذه الميزة لأنهم على الأقل يتمتعون بنفس الخبرة. أعتقد أن الفرصة (50-50)".

ويقاتل الفريق البافاري من أجل التتويج بدوري الأبطال، بعدما خسر كل البطولات الأخرى هذا الموسم.