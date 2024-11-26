إيان راش ينصح إدارة ليفربول: لا تستطيعون شراء "ما يفعله صلاح"!

ماذا قال أسطورة الريدز؟

دعا إيان راش أسطورة ليفربول إدارة النادي الإنجليزي لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، ليواصل رحلته المذهلة في البريميرليج.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد مع ناديه، علمًا بأنه يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ اعتبارًا من يناير المقبل، أن ينتقل إليه فعليًا عقب نهاية الموسم الجاري.

وأبدى صلاح إحباطه من إدارة ليفربول، حين قال في مقابلة مصورة إنه "حتى الآن لم يقدم له النادي أي عرض"، مشددًا على أنه "أقرب للرحيل من البقاء".

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وقال إيان راش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أنا وصلاح نتحدث كثيرًا، يتحدث الناس عما إذا كان سيبقى أو يرحل، لكنني أستمتع بمشاهدته على أرض الملعب، لمن دواعي سروري مشاهدته".

وأضاف: "تعتقد أنه لم يفعل أي شيء (في المباراة) ثم يفاجئك بهدف أو اثنين، لا يمكنك شراء ذلك، هذا أمر مميز من لاعب مميز، الجميع يريده أن يبقى".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة (من أصل 36 ممكنة)، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي وصيفه، والذي يلتقيه في الجولة المقبلة، بعد مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.