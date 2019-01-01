إنيستا ينفي عن نفسه تهمة العنصرية

النجم الإسباني تعرض لهجوم شديد بسبب صورة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"

اعتذر لاعب الوسط الإسباني أندريس إنيستا، على إحدى الصور التي نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

لاعب فيسيل كوب الياباني، تعرض لحملة هجوم عنيفة من الجماهير، بعد نشره صورة رآها البعض عنصرية إلى حد كبير.

كلوب يكشف عن إصابة لوفرين

وظهر في الصورة إنيستا مع أصدقائه، حيث قام بعضهم بتلوين وجهه باللون الأسود بشكل كامل احتفالاً بالعام الجديد.

وقال إنيستا في بيان رسمي له:"نريد توضيح الأمور بشكل كامل للجماهير حول هذه الصورة".

وأضاف صاحب الـ34 عاماً:"بعض الأشخاص يقومون بهذا الاحتفال بارتداء أزياء الملوك الثلاثة "جاسبر، مليكوار، بالتاسار"، وهذا يحدث بشكل طبيعي في إسبانيا".

بوتشيتينو يُوجه رسالة "محبطة" لآمال يونايتد بالتعاقد معه

وتابع:"الصورة لم يكن مقصوداً بها أي إهانة ونعتذر عن ما تسببت في من حالة جدل واسعة".

جديربالذكر أن أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد، هجومًا مشابهًا كالذي تعرض له إنيستا، إلا أنه كان من لون وجهه باللون الأسود بنفسه، قبل أن ينشر اعتذارًا خاصًا.