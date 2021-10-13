إنفانتينو يطالب إسرائيل باستضافة كأس العالم

اقتراح من أجل كأس العالم 2030

طرح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"على إسرائيل فكرة استضافة كأس العالم في العام 2030 بالتعاون مع دول المنطقة وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.

وجاء ذلك خلال زيارة إنفانتينو لإسرائيل والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس الفيفا.

كيف جاء الاقتراح؟

وفي حديث أجراه رئيس فيفا مع جريدة "جيروزاليم بوست"، جاوب عند سؤاله عن إمكانية استضافة إسرائيل لكأس العالم: "لا شيء مستحيل".

وأضاف: "لقد تحدثنا كثيرًا في الأشهر الأخيرة بعد أن وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية، لذلك ربما تكون الاستضافة المشتركة خيارًا".

وأتم: "بعد قطر كأس العالم سيقام في ثلاث دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ومن الواضح أنهم ثلاث دول ضخمة، فلماذا لا تستضيف إسرائيل؟".

كيف هي ملفات كأس العالم 2030 حتى الآن؟

النسخة المقبلة من كأس العالم "قطر 2022" ستكون آخر نسخة تقام بمشاركة 32 منتخبا، على أن تتم زيادة عدد المشاركين إلى 48 في مونديال 2026.

ومن المقرر أن يختار الاتحاد الدولي، الدولة أو الدول المضيفة لمونديال 2030 في العام 2022، على هامش النسخة المقبلة من الكأس.

وحتى الآن لم تقدم أي دولة طلبًا لاستضافة كأس العالم 2030، ومن المنتظر أن تكون كل الملفات المقدمة مشتركة بين عدة دول نسبة لزيادة عدد المشتركين.

يذكر أنّ النسخة الـ23 من كأس العالم سوف تقام في عام 2026 في 3 دول بأمريكا الشمالية، هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

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