إنفانتينو: سنعود للملاعب في حالة واحدة

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد أن الرياضة ستعود من جديد لكن سيكون عليهم تحمل الكثير من الخسائر.

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على صعوبة الوضع الحالي على مستوى عالمي فيما يخص تعليق كل المباريات بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها إنفانتينو ونقلتها صحيفة "توتو سبورت" وأكد خلالها أن كرة القدم ستعود من جديد لكن في حالة أن تلك العودة لن تؤذي أي شخص.

وقال إنفانتينو: "لابد أن يكون هناك تقييم لتأثير ما يحدث حاليًا على الاقتصاد العالمي، لكن الأمر صعب في الوقت الحالي لأننا لا نعرف متى ستنتهي تلك الظروف".

المزيد من الفرق

وأضاف: "سننظر للفرص المتاحة لنا، ربما يكون هناك إعادة تشكيل لعالم كرة القدم، ربما نتراجع خطوة للخلف بإقامة عدد أقل من البطولات بعدد أقل من الفرق والمباريات لنحمي الجميع".

رسميًا - تأجيل عودة الليجا لأجل غير مسمى

وأكمل: "علينا أن نقدم التضحيات وأن نبدأ من جديد ليس من الصفر بطبيعة الحال، لكن دعونا ننقذ كرة القدم سويًا من تلك الكارثة التي لا المحتومة".

وأردف: "الوقت غير مناسب للحديث عن دوري السوبر أو كأس العالم للأندية بشكلهما الجديد، الصحة تأتي أولًا حاليًا بعد ذلك أي شيء آخر".

وأنهى تصريحاته: "دون إثارة أي ذعر، دعوني أقول أننا سنلعب كرة القدم من جديد لكن فقط عندما نتأكد أن ذلك لن يؤثر على صحة أي شخص، وأريد أيضًا أن أشكر الأطباء والممرضين وكل من يضحي من أجل إنقاذ الآخرين".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد قدم دعمه لنظيره الأوروبي في قراره الأخير بتأجيل بطولة يورو 2020 حتى صيف العام القادم بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.