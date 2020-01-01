رسميًا - تأجيل عودة الليجا لأجل غير مسمى

رابطة الدوري والاتحاد الإسباني يعلنان تأجيل عودة الليجا لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والاتحاد المحلي عن تأجيل عودة بطولة الليجا وكافة بطولات كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في بيان رسمي نشرته رابطة الدوري الإسباني، وأكدت من خلاله أن التأجيل سيكون لأجل غير مسمى بعد الاتفاق مع الاتحاد.

وكتبت الرابطة في بيانها المشترك مع الاتحاد الإسباني: "قررنا تعليق كل بطولات كرة القدم لحين ترى الحكومة الإسبانية أن الأوضاع تسمح باستكمالها دون أي خطورة على الصحة العامة".

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وأضاف البيان: "الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري يريدان أن يظهران امتنانهما الكبير للجماهير ولكل من يعمل على توفير الخدمات الهامة لإسبانيا".

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وأردف: "نريد كذلك أن نظهر الوفاء لكل من توفى وأن نمنح حضنَا دافئًا من داخل عالم كرة القدم لكل عائلة فقدت أحدهم".

وكانت الرابطة والاتحاد الإسباني قد أعلنا قبل عدة أيام عن تعليق النشاط بشكل مؤقت حتى الأول من أبريل لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن إسبانيا تعد حاليًا من أكبر بؤر تفشي الفيروس في أوروبا خلف إيطاليا التي واجهت أسابيع صعبة للغاية مؤخرًا.