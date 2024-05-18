"مهووس بهذا الشيء".. إنريكي يرد على سؤال بشأن خلافة تشافي!

هل يكرر التجربة؟

تهرب لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، من الحديث عن الضجة المثارة بشأن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وسط أنباء برحيله في نهاية الموسم الجاري.

وسُئل إنريكي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن أنباء إقالة تشافي، بعدما ذكرت تقارير صحفية أن خلافًا كبيرًا نشب بين المدرب وجوان لابورتا رئيس برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية.

ورد مدرب برشلونة السابق: "أنا مهووس بالتليفزيون الفرنسي، وأشاهد كل شيء باللغة الفرنسية، ولا أعرف ما يحدث خارج فرنسا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان إنريكي أحد الأسماء التي رشحتها وسائل الإعلام الكتالونية لقيادة برشلونة مستقبلا، في ولاية ثانية بعد نجاحه في الفترة الأولى مع البارسا خلال الفترة بين عامي 2014 و2017.

وسبق وصرّح إنريكي أكثر من مرة بأنه ملتزم بتعاقده مع بي إس جي، الذي ينتهي في صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، علمًا بأنه توج بكل البطولات المحلية هذا الموسم (سيخوض نهائي الكأس)، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.