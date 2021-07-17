إنجلترا تنتظر تمرد كين على توتنهام!

زملاء هاري كين في المنتخب الإنجليزي لديهم ثقة في تمرد منتظر من مهاجم توتنهام على إدارة ناديه.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن زملاء النجم هاري كين هداف توتنهام في منتخب إنجلترا يؤمنون أنه لن يتواجد في فترة التحضير للنادي اللندني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن كين يريد الرحيل عن صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أن غياب كين المنتظر عن فترة التحضيرات سيكون مرتبطًا برفض توتنهام لرحيله في الصيف.

من يريد الحصول على خدمات هاري كين؟

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية سابقة ففريق مانشستر سيتي يأتي على رأس الأندية التي تريد الحصول على خدمات هداف الدوري الإنجليزي.

في الوقت نفسه يتمسك توتنهام بفكرة بقاء اللاعب بصفوفه في الوقت الحالي، بالأخص أن عقده لا يزال مستمرًا لفترة طويلة.

ماذا قال المدير الفني لتوتنهام عن رحيل هاري كين؟

قال نونو سانتو: "هاري كين هو لاعبنا، نقطة، ليست هناك حاجة للحديث عن أي شيء آخر، حان الوقت الآن ليستعيد طاقته، عندما يأتي مرة أخرى سيكون لدينا وقت لإجراء محادثة جيدة".

وتابع نونو سانتو: "الآن يجب أن يستعد لما هو قادم، وأنا أتطلع لانضمامه إلى المجموعة".

وأكمل: "أنا متحمس للعمل مع جميع اللاعبين، من الجيد العمل مع بعض أفضل اللاعبين وهاري واحد منهم".

جدير بالذكر أن عقد هاري كين في صفوف توتنهام لا ينتهي قبل نهاية موسم 2023-2024 وممتد حتى يونيو 2024.

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