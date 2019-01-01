القبض على عشرات بسبب مباراة تشيكيا وإنجلترا

إنجلترا تلقت الهزيمة الأولى في تصفيات اليورو

هيثم محمد تويتر

ألقت الشرطة القبض على عدد من المشجعين بعد اشتباكات جرت أثناء مواجهة إنجلترا مع تشيكيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وسقطت إنجلترا مساء الجمعة بهدفين مقابل واحد بالعاصة التشيكية براج، الهزيمة الأولى لها في أي تصفيات منذ 2007.

وذكرت "جارديان" أن 31 مشجعاً تم القبض عليه قبل المباراة بسبب الاشتباك وإلقاء زجاجات على الشرطة التشيكية.

وأوضحت الشرطة في بيان لاحق أن تم القبض على 31 مشجعاً، منهم 14 أجنبياً بتهمة السكر وإثارة الشغب في شوارع العاصمة.

وفي حادثة أخرى، قامت مجموعة من 40 مشجعاً تشيكياً من مختلف روابط الأندية بالهجوم على نظرائهم الإنجليز وسرقة الأعلام الخاصة بهم.

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وحذرت الشرطة قبل المباراة من رفع الأعلام على المباني لتفادي المشاحنات بين الطرفين المتوقعة بسبب التاريخ العنيف للجمهور الإنجليزي.

ويتشارك المنتخبان الإنجليزي والتشيكي صدارة المجموعة الأولى للتصفيات برصيد 12 نقطة، ولكن تشيكيا لعبت مباراة أكثر.