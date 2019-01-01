كين: اللعب خارج الأرض ليس سهلاً ولكن لا أعذار

المنتخب التشيكي اقتنص الفوز في الدقائق الأخيرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي حزنه عقب الخسارة أمام التشيك بهدفين مقابل هدف وحيد في تصفيات يورو 2020.

وقال كين لأي تي في عقب المباراة:"أعتقد أن الأمر يتوقف علينا، لقد بدأنا بشكل رائع بالنسبة لمباراة خارج الديار".

وأضاف:"بدأنا نفقد الكرة لاحقاً ولم نتحرك بالسرعة المعتادة. كنا أفضل في الشوط الثاني ولكننا لم نستغل الفرص".

وأوضح:"كل المباريات صعبة في أوروبا، كان لديهم جماهيرهم. أحياناً لا يكون الملعب سهلاً للعب عليه أيضاً".

وتابع:"ولكن هذا ليس عذراً، إنه نوع من أنواع التنبيه، ولكننا لا نزال في وضع جيد".

يذكر أن كين سجل الهدف الأول في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، قبل أن يعود المضيف ويقلب النتيجة.