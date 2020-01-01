"إنجازات برشلونة الأخيرة بفضل ميسي"

لا عجب في الرغبة بعودة نيمار إلى برشلونة مجددًا..

يؤمن سيسك فابريجاس، لاعب موناكو، أن الإنجازات التي حققها برشلونة في السنوات الأخيرة يعود فيها الفضل بشكل جزئي إلى ليونيل ميسي، في الوقت الذي عبّر عن تفهمه لرغبة لاعبي البرسا في استرجاع نيمار مرة أخرى للكامب نو.

فابريجاس قضى ثلاثة مواسم في برشلونة بعد عودته لكتالونيا بعد تجربة طويلة ناجحة مع آرسنال، قبل العودة مجددًا إلى البريميرليج ولكن من بوابة تشيلسي في 2014، ثم غادر البلوز في يناير 2019 متوجهًا إلى موناكو.

الدولي الإسباني أجرى حوارًا عبر إنستجرام تحدث فيه عن مختلف القضايا المتعلقة بكرة القدم وفيروس كورونا، واعتبر أن العودة إلى النشاط الكروي مجددًا هو أمر صعب للغاية رغم الجهود المبذولة في مختلف الدول لإعادة الحياة للساحرة المستديرة من جديد.

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وعن كورونا قال "من المستحيل ألا يكون هناك إصابات بكورونا خلال منافسات كرة القدم، هناك أشياء تجعلني أرى أنه من المستحيل لعب كرة القدم مرة أخرى، أتمنى أن نتمكن من العودة، ولكن هذا سيكون صعبًا للغاية.".

أما عن ميسي وبرشلونة فقال "إذا فاز برشلونة بالعديد من الألقاب في الفترة الأخيرة فإن الأمر يعود جزئيًا إلى ميسي. فترة تاتا مارتينو؟ حققنا أفضل نصف أول في تاريخ الليجا ولكن أصيب ميسي وأبيدال وتواجدت عوامل أخرى أثرت على المجموعة مثل هدف تشيلسي العام السابق.".

كما تابع متحدثًا عن نيمار "إنه فتى جيد للغاية، مثل الطفل يحب أن يكون سعيدًا ويستمتع بالحياة ويقضي وقتًا ممتعًا، حقيقة أن من يغادر برشلونة لا يعود؟ إنها من قواعد النادي، لكل نادٍ قواعد خاصة.".

وأتم "نيمار خارج المقارنات، إنه في وضع مماثل لرونالدينيو، دائمًا ما يمكنه أن يصنع الفارق حقًا. لقد لعبت أمامه مرتين في يناير وقد قتلنا حقًا، وفي عامه الثالث ببرشلونة كان يطير! لا أتعجب من رغبة ليو وسواريز في عودته، يمكنه أن يراوغ في أي لحظة، لديه كل المقومات ليصبح الأفضل.".

يذكر أن نيمار هو الهدف الأول لإدارة البلوجرانا في سوق الانتقالات المقبلة، لكن الأمر يتوقف على الوضع الاقتصادي للنادي في ظل توقف نشاط فيروس كورونا، إلى جانب تخفيض باريس سان جيرمان لمطالبهم المادية وعدم المماطلة كما حدث في ميركاتو العام الماضي.