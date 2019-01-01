إنتر ينضم للراغبين في التعاقد مع برونو فيرنانديز

كونتي يريد جوهرة سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز في إنتر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انضم إنتر الإيطالي إلى قائمة الراغبين في التعاقد مع جوهرة وسط الميدان ونجم سبورتينج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز.

وكان برونو فيرنانديز قد لعب دورًا هامًا في تتويج المنتخب البرتغالي بلقب دوري الأمم الأوروبية الذي فاز في مباراته النهائية أمس الأحد.

ويأتي ذلك عقب موسم مميز يقدمه فيرنانديز مع سبورتينج لشبونة، ذلك الذي جعله مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وبعد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، انضم النيراتزوري إلى قائمة الراغبين في التعاقد مع نجم وسط ميدان المنتخب البرتغالي.

وأشارات تقارير صحفية إيطالية إلى رغبة المدرب الجديد لإنتر أنطونيو كونتي في ضم برونو فيرنانديز ضمن خطته لرفع كفاءة وسط ملعب الفريق.

فان دي بيك يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام

يذكر أن إنتر قد ارتبط بعدد من لاعبي الوسط منذ تولي كونتي مسؤولية قيادته، أبرزهم كان نيكولو باريلا نجم كالياري وماتيو كوفاسيتش.