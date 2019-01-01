فان دي بيك يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام

وكيل أعمال فان دي بيك يتحدث عن وجهته المقبلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال وكيل أعمال النجم الهولندي دوني فان دي بيك إن موكله يريد الانضمام إلى صفوف نادٍ إنجليزي، إما مانشستر يونايتد أو توتنهام.

وقال خبير رياضي هولندي يدعى مارسيل فان دير كران قد تحدث لصحيفة توك سبورت، حيث أكد أن وكيل أعمال فان دي بيك أخبره بذلك.

وزاد الحديث حول فان دي بيك بعد ظهوره أمس في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية أمام المنتخخب البرتغالي والتي شارك فيها بديلًا في شوطها الثاني.

وكانت هولندا قد خسرت المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية مساء أمس الأحد أمام المنتخب البرتغالي بهدف مقابل لا شيء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وكان فان دي بيك قد ارتبط بمفاوضات مع عدة أندية كان أبرزها ريال مدريد وإنتر الإيطالي، قبل أن يظهر مانشستر يونايتد وتوتنهام في الصورة.

وحسب المصادر الصحفية، فإن القيمة المادية التي يريدها أياكس أمستردام من أجل الاستغناء عن نجم وسط ميدانه تصل إلى حوالي 60 مليون يورو.

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يذكر أن هولندا كانت قد تخطت ألمانيا وفرنسا في المجموعات، قبل أن تقصي إنجلترا من الدور نصف النهائي.