إنتر يمنع سباليتي من تدريب ميلان وبيولي يقترب

إنتر يمنع خصمه ميلان من الحصول على خدمات المدرب لوتشيانو سباليتي وستيفانو بيولي يقترب من المنصب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر قد أصر على موقفه من مدربه السابق لوتشيانو سباليتي بعدما تفاوض مؤخرًا مع ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" والتي أكدت أن المدرب لم ينجح في الوصول لتسوية مع إنتر حتى الوقت الحالي.

ويحصل سباليتي في الوقت الحالي على راتبه الشهري بشكل طبيعي من صفوف إنتر بعدما رحل بنهاية الموسم الماضي عن الفريق وجاء أنطونيو كونتي بديلًا له.

ويصر إنتر في الوقت الحالي على موقف واحد فقط وهو تقديم سباليتي للاستقالة وإنهاء تعاقده دون تسوية مالية أو الاستمرار في الحصول على راتبه بشكل دوري.

خطوات جامباولو التي قادت ميلان نحو الهاوية

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن ستيفانو بيولي أصبح الأقرب في الوقت الحالي للحصول على المنصب خلفًا لماركو جيامباولو حيث حصل على عرض بعقد حتى ٢٠٢١ مقابل ٤.٥ مليون يورو في الموسم الواحد وهو ما أكدته شبكة "سكاي سبورتس" قبل قليل.

وبجرد الحديث عن قرب تولي بيولي لتدريب ميلان ثارت جماهير الروسونيري بسبب تأكيده السابق على تشجيعه لإنتر هو وعائلته.

ووضعت إدارة ميلان عدة بدلاء له أيضًا من ضمنهم المدير الفني السابق لفالنسيا والذي رحل قبل أسابيع عن صفوف الخفافيش مارسيلينو.

جدير بالذكر أن ميلان يمر بفترة سيئة للغاية في بداية الموسم بعدما فشل في تحقيق الفوز سوى في ثلاث مباريات وجمع تسع نقاط في المركز الـ ١٣ بالدوري الإيطالي.