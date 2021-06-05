إنتر يقرر التضحية بحكيمي.. كبش الفداء لعيون لاوتارو ولوكاكو!

هل يرحل؟

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة إنتر قررت بيع أشرف حكيمي في الميركاتو الصيفي الحالي في سبيل الإبقاء على بقية نجوم النيراتزوري.

وعلى الرغم من أن حكيمي نفسه أكد على رغبته في الاستمرار مع إنتر، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحالكة بسبب فيروس كورونا تفرض على النادي بيع لاعبين بقيمة 100 مليون يورو هذا الصيف.

وعلى هذا الأساس، تفضل إدارة إنتر أن تضحي بالدولي المغربي بمبلغ ضخم وتبقي على الثنائي الهام الآخر، لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.

هذا ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي شددت أيضًا على أن إنتر لن يفرط في حكيمي بأقل من 80 مليون يورو رغم وصول عرض باريس سان جيرمان الأخير إلى 70 مليون يورو.

بتجميع 80 مليون من خلف حكيمي، يصبح النادي في حاجة إلى عملية بيع أخرى ليست بالكبيرة لأحد اللاعبين في القائمة الراهنة، ومن ثم الحفاظ على قوام كتيبة سيموني إنزاجي الأساسي.

بشكل عام، تعول إدارة إنتر حاليًا على اهتمام تشيلسي الكبير بحكيمي الذي برز في الآونة الأخيرة من أجل أن يشجع باريس على زيادة العرض، أو أن يصل البلوز نفسه إلى القيمة المرجوة من إدارة النادي الإيطالي.

الجدير بالذكر أن وكيل حكيمي قد فتح الباب على مصرعيه أمام رحيل موكله عن إنتر بعد رحيل أنطونيو كونتي، بقوله أن لكل لاعب ثمن.