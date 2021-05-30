هل ينتقل حكيمي إلى باريس سان جيرمان؟ وكيله يجيب

وكيل أعمال أشرف حكيمي يوضح حقيقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان

أوضح أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، لاعب إنتر، حقيقة مفاوضات موكله مع باريس سان جيرمان، والانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اللاعب المغربي، بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة، مع طلب إنتر 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

ما حقيقة مفاوضات باريس سان جيرمان مع حكيمي؟

نفى وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، وجود أي مفاوضات بين موكله وبين باريس سان جيرمان، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد كامانو في تصريحاته، على أن حكيمي الآن متواجد مع منتخب بلاده، ولا يفكر في الرحيل عن النيراتزوري.

ماذا قال وكيل أعمال حكيمي عن انتقاله إلى باريس؟

وفي تصريحات خاصة مع موقع كالتشيو ميركاتو، قال كامانو: "في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء عن انتقاله، ولنكن واضحين، حكيمي الآن مع منتخب المغرب، وأنا لم أتحدث مع أي فريق".

وأضاف: "موكلي لديه أربع سنوات متبقية في عقده مع إنتر، وهذا عقد طويل الأمد، وسنلتزم بها".

لماذا يحتاج باريس سان جيرمان التعاقد مع حكيمه ومن بديله في إنتر؟

تسعى إدارة الفريق الباريسي إلى التعاقد مع ظهير أيمن على مستوى عال، خاصة أن فلورينزي لم يقدم المستوى المطلوب منه بالإضافة إلى سنه الكبير.

ومن جانبها وبحسب الأنباء الصحفية، فإن إدارة إنتر وضعت إيمرسون لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، كبديل لأشرف حكيمي في حال رحيله إلى الدوري الفرنسي في الميركاتو المقبل.

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