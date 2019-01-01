إنتر يقرر التخلي عن فرساليكو بعد نهاية الموسم

اللاعب الكرواتي يعاني من الإصابة وسيعود إلى إسبانيا بعد الرحيل عن إنتر

قرر نادي إنتر الإيطالي، التخلي عن مدافعه الكرواتي سيمي فرساليكو بعد نهاية الموسم الحالي.

فرساليكو انتقل من أتليتيكو مدريد معاراً إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند يتيح للنادي الإيطالي الشراء.

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الدولي الكرواتي تعرض مؤخراً لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، ليستقر النيراتزوري على إعادته لناديه الأصلي.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن اللاعب سيخضع لفترة تأهيل مدتها 6 أشهر من الآن.

وهو ما يجعل إمكانية التعاقد معه بشكل دائم أمر غير منطقي، نظراً لمشاركته في 13 مباراة فقط هذا الموسم.

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ويأتي ذلك نظراً لارتفاع قيمة التعاقد معه بشكل نهائي والتي تصل لـ17.5 مليون يورو.

يُذكر أن إنتر تعاقد مؤخراً مع سيدريك سواريز من ساوثهامبتون بمركز الظهير الأيمن، ليصبح البديل الأنسب لتعويض فرساليكو المصاب.