إنتر يستعين بفيجو وإيتو لمحاربة العنصرية

دشن إنتر حملة الالكترونية موسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحاربة العنصرية في كرة القدم في أعقاب أحداث مباراة نابولي.

وتعرض إنتر لحرمانه من اللعب أمام جماهيره لمباراتين ولقاء ثالث دون حضور مشجعي الكورفا نورد بعد الهتافات العنصرية بحق كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، الشهر الماضي.

وأطلق إنتر حملة تحت عنوان "BUU" أو أخو متحدون عالمياً عبر منصاته الالكترونية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي للنادي.

وشارك في الحملة ماورو إيكاردي، قائد الفريق، وستيفان زهانج، رئيس النادي الصيني، ونائبه وأسطورة النادي خافيير زانيتي.

Write and share your BUU so it's never heard again. Let's make it a message of unity, rather than racism. #BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM pic.twitter.com/J1gqj4gsOd — Inter (@Inter_en) January 18, 2019