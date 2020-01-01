إنتر يخشى تكرار سيناريو سبينازولا مع موسيس

إصابات موسيس تقلق إنتر

دخل النيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي الإنجليزي والمعار لنادي فنربخشه التركي، حسابات نادي إنتر الإيطالي تمهيداً للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية الجارية.

إنتر تعاقد مع الإنجليزي أشلي يونج قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي في عقد يمتد لـ6 أشهر قابلة للتجديد.

ويخشى إنتر حسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، من التعاقد مع اللاعب قبل أن يتم الكشف الطبي عليه بشكل دقيق خوفاً من أن يكون لديه مشكلة عضلية تمنعه من المشاركة باستمرار رفقة الفريق.

وتابعت الصحيفة من الممكن أن يحضر اللاعب في الأيام المقبلة إلى مدينة ميلانو من أجل إجراء كشف طبي متقدم عليه تمهيداً للصفقة، خاصة مع تقارير أفادت بوجود مشاكل في تنفيذ إدارة فنربخشه طلبات تشيلسي من أجل التعاقد معه بشكل نهائي.

وخاض اللاعب مع فنربخشه 23 مباراة فقط بسبب وجود مشاكل عضلية، لذلك سيلجأ إنتر إلى فحص طبي كامل خوفاً من تكرار سيناريو ليوناردو سبينازولا الذي كاد الفريق أن يتعاقد معه ولكن مشاكل عضلية في الكشف الطبي منعت الأمر.

كونتي: سوق الانتقالات مثل المرض وأشلي يونج غير جاهز بعد

وفي حال عدم وجود مشاكل عضلية للاعب سيكون أمر التعاقد معه سهلاً للغاية، خاصة مع رغبة اللاعب في العمل تحت قيادة كونتي من جديد بعد أن قضى برفقته موسمين في تشيلسي.

ويعتبر الاحتمال الأكبر هو أن يتعاقد معه إنتر لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قابلة للتعاقد بشكل نهائي في الصيف المقبل.

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن المتصدر يوفنتوس.