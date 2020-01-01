كونتي: سوق الانتقالات مثل المرض وأشلي يونج غير جاهز بعد

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد على عدم جاهزية أشلي يونج للمشاركة في المباريات مع فريقه.

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر على عدم جاهزية اللاعب المنضم حديثًا لصفوف فريقه من مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كونتي وأكد خلالها أن فترة الانتقالات يمكنها أن تجلب معها العديد من الأنباء الغير صحيحة.

وقال كونتي: "فترة الانتقالات هي أصعب فترة في الموسم بالنسبة لكل مدرب، لأن الصحف تأتي بالعديد من الأسماء، بعض تلك القصص يوجد به الكثير من الصحة، لكن بعض الأنباء الأخرى لا تكون صحيحة، والأمر يكون مثل المرض الذي علينا التعامل معه واحتوائه".

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وأضاف: "اتخذت قرارًا فنيًا في صفقة سبينازولا - بوليتانو، هذا كل ما أستطيع أن أقوله في الوقت الحالي، وكل ما حدث بعد ذلك لم يكن تحت سلطتي".

وأكمل: "عليكم أن تسألوا شخصًا غيري فيما يتعلق بتلك الصفقة، عندما سألوني عن رأيي قلته بعد ذلك يمكن أن يتم الاستماع له أو لا".

وأنهى تصريحاته عن أشلي يونج: "لقد وصل لتوه لذلك من غير المنطقي أن يشارك غدًا، سيشارك معنا في التدريبات ونرى ما الذي سيحدث الأسبوع المقبل ضد كالياري".

جدير بالذكر أن صفقة تبادلية بين روما وإنتر كانت تتضمن رحيل ماتيو بوليتانو للفريق العاصمي وليوناردو سبينازولا لصالح النادي الميلاني قد انهارت في الساعات الأخيرة.