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إنتر يتابع نجوم فرنسا وإنجلترا الشباب

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إنتر يبحث عن تدعيمات للموسم الجديد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن مسؤولاً من إنتر كان حاضراً في مدرجات مباراة فرنسا وإنجلترا بأمم أوروبا للشباب لمراقبة عدداً من لاعبي الفريقين.

وفازت فرنسا مساء الثلاثاء على إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل واحد ضمن لقاءات الدور الأول من أمم أوروبا تحت 21 عاماً المقامة في إيطاليا وسان مارينو.

وذكرت "توتوسبورت" إن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، كان حاضراً لمراقبة ريان سيسينيون، لاعب إنجلترا، ولوكاس توسار، متوسط ميدان فرنسا.

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وأشار التقرير أن سيسينيون لاعب فولهام يثير اهتمام النيراتزوري بعد هبوط فريقه وإعلان اللاعب الرحيل، خصوصاً وأنه يتناسب مع خطط لعب أنطونيو كونتي، المدرب الجديد.

وفي المقابل، تحدثت الصحيفة أن توسار، لاعب ليون، يعد بديلاً في حال فشل صفقة نيكولو باريلا من كالياري في الأيام المقبلة.

وينتظر أن يبدأ إنتر استعداداته للموسم المقبل مع كونتي في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

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