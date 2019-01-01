دي فراي يرشح نجم أياكس لإنتر

صورة نجمي هولندا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح ستيفان دي فراي، نجم إنتر، باب التكهنات حول إمكانية تعاقد ناديه مع مواطنه ومتوسط ميدان أياكس دوني فان دي بيك خلال الانتقالات الصيفية.

دي بيك محط أنظار عديد الأندية، وعلى رأسها برشلونة، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد، بعد تألقه اللافت مع أياكس في دوري الأبطال الموسم الماضي.

ونشر دي فراي عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعه مع فان دي بيك، ووضع عليها ألوان إنتر، مما جعل الإعلام الإيطالي يتكهن حول وجود مفاوضات بين الطرفين.

وكانت تقارير قد تحدثت عن مقابلة مقررة بين المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو ووكيل فان دي بيك في الأيام الماضية، دون الكشف عن نتيجتها.

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برأيك من اللاعب الذي يواجه ضغوطات كبيرة خلال كوبا أمريكا لإثبات ذاته مع منتخبه؟ 🤔 pic.twitter.com/E8lf8mEHtz — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

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وكيل اللاعب صرح في وقت سابق أنه ليس في عجالة لمغادرة أياكس، والسبب الوحيد الذي قد يدفعه للأمر هو وجود عرض من نادي كبير.

بالمقابل، قال "جيانلوكا دي مارزيو"، الصحفي في "سكاي"، أن إنتر دخل سباق ستيفانو سينسي، لاعب ساسولو، والذي يحظى بمتابعة ميلان ويوفنتوس.

وأكد التقرير أن ميلان قريب من ضم اللاعب، ولكن إنتر قد يتحرك لضمه في حال فشله في التعاقد مع نيكولا باريلا من كالياري.

ويبدأ إنتر معسكره التدريبي استعداداً للموسم المقبل في الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل.