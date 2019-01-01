إنتر وميلان يتفقان على تفاصيل سان سيرو الجديد

بسعة 60 ألف متفرج وتكلفة 605 مليون يورو.. سان سيرو وحلته الجديدة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية عن التفاصيل الخاصة بملعب سان سيرو الجديد والذي سيكون مملوكًا لميلان وإنتر.

واستقر ناديي إنتر وميلان الإيطاليين على بناء ملعب جديد يمتلكانه من أجل الاستثمار فيه والسير على خطى الأندية الإيطالية التي بدأت تسعى نحو الاستثمار في امتلاك ملاعبها، الأمر الذي بدأه يوفنتوس ثم أودينيزي وساسولو.

ولا تزال الخطط الخاصة ببناء الملعب قيد الإعداد، ولكنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة التي على أساسها ستتم عملية بناء الملعب الجديد.

وبشكل مبدأي، ذكرت صحيفة ككورييري ديلا سيرا أن عملية بناء الملعب الجديد ستتكلف 605 مليون يورو، وسيتسع لـ 60 ألف متفرج.

وأضافت أن الهيكل الأيقوني للملعب سيتكلف بناءه 45 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد بجواره في منقطة سان سيرو بمدينة ميلانو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وسيتم تخفيض سعة الملعب إلى 55 ألف بدلًا من 60 ألف في أحداث وأوقات معينة، وسيكون التركيز على المقاعد المميزة والتي تزيد فيها أسعار التذاكر عن المقاعد العادية.

وبما أن الملعب سيكون مشتركًا لميلان وإنتر، فإنها يريدون نظامًا يسمح بتغيير مخطط الألوان من الأزرق إلى الأحمر وكذلك شعارات الناديين بسهولة من مباراة إلى أخرى.

وحتى الآن، لا تزال هناك علامات استفهام حول الضوضاء وأماكن وقوف السيارات نظرًا لأن الملعب سيتم إنشاؤه في منطقة سكنية، ولكن سيتم تخصيص مساحة لإنشاء سوق رياضي وفندق ومركز للمؤتمرات وللمكاتب الموجودة في بيرجين.

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يذكر أن عملية بناء الملعب الجديد من المفترض أن تبدأ في 2021، وتستمر على مدار عامين لتنتهي بحلول 2023 أو بحد أقصى بدايات 2024.