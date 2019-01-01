كونتي يصبح المدرب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الإيطالي

يتقاضى حوالي ضعف ما يحصل عليه ساري مع يوفنتوس

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أصبح أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، هو المدرب الأعلى أجراً في الدوري الإيطالي على مدار تاريخه.

كونتي تم تعيينه هذا الصيف مدرباً للنيراتزوري، بعدما قضى الموسم الماضي بلا نادي عقب رحيله عن تشيلسي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، وضعت قائمة بأعلى المدربين أجراً هذا الموسم في إيطاليا، باحتلال كونتي المركز الأول.

ويأتي ذلك بحصوله على راتب سنوي قيمته 11 مليون يورو، حيث يعتبر الأكبر في تاريخ المسابقة، وهو ما يبلغ حوالي ضعف أجر ماوريسيو ساري مع يوفنتوس بـ5.5 مليون يورو.

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ويأتي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي بالمركز الثالث بـ5 مليون يورو، ثم سينيسا ميهالوفيتش مدرب بولونيا وباولو فونسيكا المدير الفني لروما بـ3 مليون يورو.

وأما بالنسبة لماركو جيامباولو مدرب ميلان، وسيموني إنزاجي الحاصل مع لاتسيو على كأس إيطاليا فيحصل كل منهما على راتب 2 مليون يورو فقط في الموسم.