واندا: بنسبة 100% إيكاردي باقٍ في إنتر

واندا نارا تنفي نية رحيل إيكاردي عن إنتر إلى يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قالت واندا نارا زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ووكيل أعماله إن زوجها باقٍ في إنتر بنسبة 100%.

وكان إيكاردي قد عاد للتدريبات الجماعية مع إنتر رغم إعلان كونتي وماروتا أنه خارج خطط الفريق للموسم الحالي.

والتقطت الكاميرات إيكاردي وهو يشارك في التدريبات الأخيرة في جيوسيبي مياتزا استعدادًا لافتتاح النيراتزوري مبارياته في الكالتشيو أمام ليتشي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وحول ذلك، قالت واندا إن إيكاردي سيبقى في إنتر بنسبة 100% ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن رحيله إلى يوفنتوس أو نابولي.

وأضافت: "نحن نركز في الوقت الحالي على المرحلة المقبلة مع إنتر، إيكاردي سيواصل العمل رغم كل ما يقال في الفترة الأخيرة"

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد خرج من حسابات كونتي وماروتا بسبب تمرده عقب سحب شارة القيادة منه في ديسمبر الماضي.