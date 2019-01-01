أنشيلوتي: لست مهتما بالتعاقد مع إيكاردي أو خاميس

نابولي أعلن صراحة اهتمامه بضم إيكاردي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، يتحدث عن ارتباط فريقه بالتعاقد مع ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، وخاميس رودريجز من ريال مدريد.

وارتبط نابولي بالتقدم بعرض لضم إيكاردي، الأمر الذي أكده أوريليو دي لاورنتيس، رئيس النادي، في أحاديث صحفية سابقة.

وعلى الجانب الآخر، تشير التقارير أن ريال مدريد قرر الإبقاء على خاميس وعدم بيعه بعد تعدد الغيابات في صفوفه.

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وقال أنشيلوتي بالمؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا: "قضية إيكاردي لا تهمني، هذا شيء يخص الإدارة، أنا مدرب وأفكر في الملعب فقط".

وأضاف: "نملك بداية مهمة للموسم، لن أتحدث أيضاً عن خاميس أو لورينتي، فقط عن لاعبي نابولي".

وكشف أنشيلوتي أن الصفقة الجديدة هيرفينج لوزانو جاهز للعب: "نقيم حالته، وبرأيي سيكون متاحاً للمشاركة أمام يوفنتوس، لاعب قوي للغاية".

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ويفتتح نابولي مشواره بلقاء صعب أمام فيورنتينا في فلورنسا، ثم يخرج بالجولة الثانية إلى تورينو لملاقاة يوفنتوس.