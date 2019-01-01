إنتر ميلان يضع عينه نصب ثنائي تشيلسي ومنافسة من بوردو

هل تحدث الصفقة الكبيرة؟

يسعى إنتر ميلان لإنهاء صفقة ضم أوليفيه جيرود، مهاجم تشيلسي وكذلك زميله ماركوس ألونسو الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بُناء على رغبة المدرب أنطونيو كونتي.

كونتي هو من جلب الثنائي إلى ملعب الستامفورد بريدج إبان فترة توليه مهام تدريب البلوز ويتمتع بعلاقة مميزة معهما، لذلك فإنه يُريد أن يلم الشمل مجددًا بضمهم إلى الإنتر في فترة الانتقالات التي ستفتح أبوابها خلال الأيام القليلة القادمة.

وبالنسبة لجيرود، فإن انتقاله إلى إنتر قد يكون أحد الحلول المتاحة من أجل الخلاص من جحيم دكة البدلاء الذي يعيش فيه منذ تولي فرانك لامبارد تدريب تشيلسي، غير أنه يخشى أن يتحول إلى دكة بدلاء السان سيرو أيضًا.

الإنتر حاليًا يحتوي على ثنائي مميز للغاية في مركز المهاجم الصريح، وهما لاوتارو مارتينيز وكذلك روميلو لوكاكو، غير أن كونتي يُصر على حاجته لمهاجم ثالث، ولكن الدولي الفرنسي يُريد أن يضمن مكانة أساسية بهدف ضمان المشاركة مع منتخبه في كأس الأمم الأوروبية 2020.

صاحب الـ33 عامًا سبق وأن أكد أن ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، قد أسدى له نصيحة بأن يرحل عن تشيلسي وينضم إلى فريق يشارك فيه باستمرار وإلا فسيُحرم من التواجد مع قائمته في الصيف المقبل، مما يجعل رحيل جيرود عن البلوز مسألة وقت ليس إلا.

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بوردو الفرنسي هو واحد من الأندية التي تهتم بالحصول على خدمات جيرود، وهم منافس قوي للإنتر على توقيع اللاعب، والذي يبدو وأن قراره غير واضح حتى الآن رغم رغبته الجلية في العمل مجددًا مع كونتي.

أما ماركوس ألونسو، فهو يعاني هو الآخر من وجوده الدائم على دكة البدلاء مع لامبارد، ومع انتهاء الحظر على الانتقالات في الفريق اللندني، فلن يُمانع لامبارد أن يرحل، لكن ستكون الأمور المادية معقدة للنيراتزوري، لا سيما وأن راتب الدولي الإسباني يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.